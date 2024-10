Adolescente em fuga atropela uma mulher e uma criança em São Paulo; o menor foi apreendido com 46 porções de maconha

Na noite do último sábado, dia 12 de outubro, um adolescente, que não teve a identidade divulgada, foi apreendido com 46 porções de maconha após atropelar uma mulher e uma criança enquanto tentava fugir da polícia, na Comunidade Canta Galo, em Piracicaba, cidade no estado de São Paulo.

Segundo o portal G1, a Polícia Militar informou que, a ação começou no bairro Jardim Itapuã, onde os agentes avistaram o menor em uma motocicleta. Ao perceber os policiais, o adolescente acelerou bruscamente.

A equipe então começou a perseguição e, na Rua Saturno, o jovem perdeu o controle da motocicleta e atropelou a mulher e a criança. Ainda conforme a polícia, depois do acidente, o adolescente abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas logo foi capturado.

Durante a revista, foram encontradas 46 porções de maconha com o adolescente. Ele informou que a droga tinha como destino abastecer um ponto de venda na comunidade.

As vítimas do atropelamento foram socorridas por moradores locais e levadas para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde de ambas. Já o menor foi apreendido e na delegacia foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) por ato infracional de tráfico de drogas.