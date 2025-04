Homem passa por tortura e tentativa de linchamento após acusação de estupro

Um homem de 46 anos sofreu tentativa de linchamento após ser acusado de estuprar uma mulher, no final da tarde desta quinta-feira (24), em Campo Grande.

De acordo com o portal de notícias A Onça, o suspeito foi abordado por um grupo que chegou em um veículo e logo recebeu as agressões. Além de socos e chutes, ele foi agredido com golpes de facão e passou por tortura em uma tentativa de arrancar a unha dos seus pés e sofrer ameaça de mutilação genital.

Um dos agressores afirmou que o ataque ocorreu porque o suspeito havia estuprado sua esposa. Após as agressões, os envolvidos deixaram o local.

O homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e o levou até a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal dolosa. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da acusação e a autoria das agressões.

