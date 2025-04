Mais um possível envenenamento: bebê de 8 meses morre após comer um açaí

Uma bebê de 8 meses morreu após comer um açaí que pode ter sido envenenado em Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a CNN, o crime teria ocorrido entre os dias 14 e 15 de abril e a Polícia Civil do estado encaminhou o alimento para análise toxicológica. No entanto, o laudo pericial ainda não foi concluído.

A tia da criança também consumiu o açaí e está hospitalizada, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

“Existe a possibilidade de envenenamento, contudo, qualquer afirmação nesse sentido, neste momento, seria precipitada”, diz a nota da Polícia Civil.

A corporação informou ainda que a bebê ainda não foi submetida à necropsia no Instituto Técnico-Científico de Perícia, o que impede a confirmação da causa do óbito.

