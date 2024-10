Após discutir com o namorado, jovem de 18 anos morre em acidente de carro no interior de São Paulo

Na madrugada do último domingo, dia 13 de outubro, uma jovem, de apenas 18 anos, morreu em um acidente de carro após discutir com o namorado, em Cruzeiro, município localizado no interior do estado de São Paulo.

De acordo com o portal G1, o namorado da jovem, de 23 anos, identificado como Luan Celso França Santos, que dirigia o veículo, ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 2h, na Avenida Governador Jânio Quadros, próximo ao viaduto do bairro Vila Batista. O carro se chocou com árvores no local e ficou destruído.

Ainda de acordo com o documento policial, o namorado da vítima, identificada como Gabriela Cardoso Fernandes de Souza, disse à Polícia Militar que os dois voltavam de uma festa de casamento e iam para Lavrinhas. Segundo o rapaz – que consta como ‘autor’ no BO – a jovem virou o volante do carro durante uma discussão do casal.

“O autor informou que haviam apenas os dois no veículo, e que ambos retornavam de uma festa de casamento no Itagaçaba e retornavam a Lavrinhas, e durante o trajeto, autor e vítima estavam discutindo dentro do veículo quando houve a colisão com as árvores, e segundo o autor, a vítima havia puxado o volante do veículo causando o acidente”, destaca o boletim de ocorrência.

Após o acidente, a jovem ficou presa nas ferragens e foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminharia para a Santa Casa da cidade. No entanto, durante o caminho, ela teve uma parada cardiorrespiratória devido as múltiplas fraturas que sofreu no acidente e morreu.

Já Luan, sofreu apenas um ferimento leve na orelha e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele se recusou fazer o teste do bafômetro. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e é investigado.