Vídeo mostra policiais arrastando jovem que denunciou estupro para viatura

O caso da jovem de 20 anos que denunciou dois policiais militares por abuso sexual e roubo em 2 de março, durante o carnaval de Diadema (SP), continua sendo investigado.

De acordo com portal de notícias Revista Forum, agora foram conseguidas imagens aterradoras da ação dos policiais com em uma reportagem do SBT

Nas cenas, é possível ver que em torno das 22h30, os policiais entram na contramão em uma rua residencial em São Bernardo do Campo e estacionam a viatura. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança da rua. O cabo e o soldado saem da viatura e a jovem corre até uma casa para pedir ajuda, as os dois a arrastam de volta para o carro.

Por volta das 22h27, a jovem havia enviado um áudio no qual pedia ajuda e revelava ter sido abusada sexualmente. Segundo registro do Centro de Comunicação da PM, os policiais ainda teriam pedido para que ela pagasse a mensagem. No entanto, na sequência ela encaminhou um vídeo feito de dentro da viatura com imagens dos dois policiais.

Moradores que testemunharam o fato alegam que ouviram a moça pedindo socorro e queria seu celular de volta, mas os PMs alegaram que era uma ocorrência policial.

Após o ocorrido, a câmera corporal de um dos policiais é desligada por 27 minutos. Quando o equipamento é religado, a moça já havia sido deixada no acostamento da rodovia sem a sua bolsa e o celular. Os objetos continuaram com os PMs e foram jogados mais adiante, no Rio Tamanduateí, na Avenida do Estado, já em São Paulo.

Depois de ser abandonada sozinha na estrada, descalça, sem a bolsa e o celular, a jovem foi buscar ajuda em uma delegacia de polícia perto dali.

James e Leo estão presos no Presídio Militar Romão Gomes. Os dois negam a violência sexual e o roubo da bolsa e do celular da jovem.

