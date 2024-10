Mulher de 46 anos denuncia colega de trabalho à polícia por assédio no interior de São Paulo

Na última segunda-feira, dia 14 de outubro, uma mulher, de 46 anos, denunciou um colega de trabalho embriagado à polícia por assédio em um mercado, no Jardim Primavera, em São José do Rio Preto, município localizado no interior do estado de São Paulo.

Conforme o portal G1, consta no Boletim de Ocorrência (BO) que a vítima, que é encarregada de recursos humanos, contou à polícia que estava saindo da sala onde trabalha quando o homem, que não teve a identidade divulgada, a abordou e a agarrou pela cintura.

Ainda de acordo com o documento policial, a mulher disse que o funcionário tentou beijá-la à força. Ela conseguiu se esquivar e correu para buscar ajuda. Os seguranças do estabelecimento acionaram a Polícia Militar.

O suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. A mulher informou que não é a primeira vez que ele vai trabalhar alcoolizado. A ocorrência foi registrada como importunação sexual e injúria na Central de Flagrantes de Rio Preto.

Jovem de 24 anos morre após perder controle da motocicleta, cair e ser atropelada por carro em rodovia de Birigui, SP

Na noite da última segunda-feira, dia 14 de outubro, uma jovem, de 24 anos, morreu após perder o controle da motocicleta, cair e ser atropelada por um carro, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui (SP).

De acordo também com o G1, o acidente aconteceu por volta de 22h e, conforme informado pela Polícia Rodoviária, o pneu da motocicleta estourou, fazendo com que a jovem, identificada como Luana de Oliveira dos Santos, perdesse o controle e caísse na pista.

Ela foi atropelada por um carro que estava atrás e, apesar de ter sido socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro, não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista do carro, que não teve a identidade divulgada, contou que o trecho da rodovia não tinha iluminação adequada e, por esse motivo, não viu que Luana estava caída na pista.

Depois de ser atropelada, a jovem ainda foi arrastada por cerca de 50 metros. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica.

O corpo de Luana foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.