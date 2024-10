Jovem de 22 anos é preso suspeito de agredir e abusar sexualmente de enteados em Itaí, SP

Na última sexta-feira, dia 11 de outubro, um jovem, de 22 anos, foi preso temporariamente pela Polícia Civil de Itaí (SP), suspeito de abusar sexualmente do enteado, de dois anos, e de maltratar outro enteado, de três anos.

Segundo o portal G1, a Polícia Civil informou que a investigação começou quando a mãe das crianças, que não teve a identidade divulgada, levou o filho mais novo para o hospital após ele se queimar de fortes dores abdominais. Exames médicos revelaram lesões graves.

A criança precisou ser internada e, em seguida, foi transferida ao hospital da Unesp de Botucatu (SP). A outra criança, de três anos, também foi atendida na unidade médica com sinais de agressão. As lesões dos meninos levantaram suspeitas de abuso sexual e maus-tratos, desencadeando a ação policial.

De acordo com o depoimento da mãe, o rapaz, com quem ela vivia, ficava responsável pelas crianças em alguns momentos. Embora um dos meninos tenha negado as agressões, ela disse ter notado que os filhos apresentavam medo na presença do companheiro.

Além do mais, o Conselho Tutelar já havia visitado a família após denúncias de que as crianças eram deixadas sozinhas.

Com base nas evidências e depoimentos, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, que foi decretada pela Justiça do município. O caso segue em investigação na delegacia de Itaí, porém o sigilo foi decretado para preservar a integridade das apurações e proteger as crianças.

Ambas continuam sob cuidados médicos e acompanhadas pelo Conselho Tutelar de Itaí. Já o rapaz, após passar por audiência de custódia, foi levado para uma unidade do sistema penitenciário da região.