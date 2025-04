Filho é indiciado pela polícia por armar emboscada para o pai e matá-lo em suposto desentendimento financeiro

Um homem, de 29 anos, foi indiciado formalmente nesta semana por matar o pai, um empresário de 49 anos, em Montes Claros (MG).

A Polícia Civil entendeu que ele cometeu homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 31 de março de 2025 e o investigado está preso.

Como detalhado pelo site G1, o filho armou uma emboscada para a vítima que estava em um bar, depois de atirar, fugiu e foi encontrado em um hotel.

Com base em análise de imagens, depoimentos e laudos, a PC acredita que o crime tenha sido premeditado. O pai costumava frequentar sempre o bar no mesmo dia e horário.

Sobre a motivação do crime, testemunhas disseram que pai e filho se desentenderam por conta do fechamento de uma empresa, em abril de 2024, na qual eles eram sócios.

Ainda de acordo com as informações, se for condenado pelo homicídio qualificado por emboscada, motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, o homem poderá pegar até 30 anos de prisão.

