Professor de 59 anos é preso acusado de abusar sexualmente de alunas na sala de aula

Um professor foi preso ao ser acusado de abusar sexualmente de alunas em uma escola municipal de Apuí, em Manaus.

De acordo com o portal de notícias D24 AM, o homem de 59 anos foi denunciado por tocar as partes íntimas das alunas e as fotografar na sala de aula.

As investigações apontaram que o acusado abusou de ao menos cinco vítimas que relataram a violência. Mais informações serão fornecidas durante a coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14).

