Homem é preso em flagrante suspeito de manter mulher e quatro crianças em cárcere privado no interior de SP

Na última quarta-feira, dia 16 de outubro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante suspeito de manter uma mulher e quatro crianças em cárcere privado, há, pelos menos, três dias, em Salto de Pirapora, município no interior do estado de São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com o portal G1, consta no boletim de ocorrência que guardas municipais receberam uma denúncia por meio do Centro de Operações Integradas (COI).

No local, os agentes viram uma casa com muros altos, com alambrados e com o portão fechado. O suspeito disse que era o dono do imóvel. Ao entrar na residência, a equipe encontrou a mulher, que disse que era indígena de uma aldeia do Mato Grosso.

Leia também:

Homem com deficiência visual é roubado e agredido por criminosos no interior de São Paulo

Jovem de 24 anos morre após perder controle da motocicleta, cair e ser atropelada por carro em rodovia de Birigui, SP

Ela contou que estava sendo mantida em cárcere privado junto com os filhos e que conseguiu acionar a Guarda Municipal depois de ter escondido um aparelho celular.

ANÚNCIO

A vítima contou aos guardas que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com o registro, o suspeito agredia as crianças. Ele foi preso em flagrante e levado para o Plantão Policial de Sorocaba.

Lá, ele ficou à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia. A pedido da mulher, a assistência social foi acionada e prestará apoio para que ela e os filhos voltem para o estado do Mato Grosso.