Jovem de 24 anos morre após perder controle da motocicleta, cair e ser atropelada por carro em rodovia de Birigui, SP

Na noite da última segunda-feira, dia 14 de outubro, uma jovem, de 24 anos, morreu após perder o controle da motocicleta, cair e ser atropelada por um carro, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui (SP).

Segundo o portal de notícias G1, o acidente aconteceu por volta de 22h e, conforme informado pela Polícia Rodoviária, o pneu da motocicleta estourou, fazendo com que a jovem, identificada como Luana de Oliveira dos Santos, perdesse o controle e caísse na pista.

Ela foi atropelada por um carro que estava atrás e, apesar de ter sido socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro, não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista do carro, que não teve a identidade divulgada, contou que o trecho da rodovia não tinha iluminação adequada e, por esse motivo, não viu que Luana estava caída na pista.

Depois de ser atropelada, a jovem ainda foi arrastada por cerca de 50 metros. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica.

O corpo de Luana foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Adolescente em fuga atropela uma mulher e uma criança em São Paulo; o menor foi apreendido com 46 porções de maconha

Na noite do último sábado, dia 12 de outubro, um adolescente foi apreendido com 46 porções de maconha após atropelar uma mulher e uma criança enquanto tentava fugir da polícia, na Comunidade Canta Galo, em Piracicaba, cidade no estado de São Paulo.

De acordo também com o G1, a Polícia Militar (PM) informou que, a ação começou no bairro Jardim Itapuã, onde os agentes avistaram o menor em uma motocicleta. Ao perceber os policiais, ele acelerou bruscamente.

A equipe então começou a perseguição e, na Rua Saturno, o jovem perdeu o controle da motocicleta e atropelou a mulher e a criança. Ainda conforme a polícia, depois do acidente, o adolescente abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas logo foi capturado.

Durante a revista, foram encontradas 46 porções de maconha com o adolescente. Ele informou que a droga tinha como destino abastecer um ponto de venda na comunidade.

As vítimas do atropelamento foram socorridas por moradores locais e levadas para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde de ambas. Já o menor foi apreendido e na delegacia foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) por ato infracional de tráfico de drogas.