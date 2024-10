Jovem de 20 anos é preso por tráfico de drogas após cheiro forte de maconha incomodar moradores no interior de São Paulo

No último domingo, dia 20 de outubro, um jovem, de apenas 20 anos, foi preso por tráfico de drogas, em Nova Suíça, município situado no interior do estado de São Paulo.

De acordo com o portal G1, a Guarda Municipal informou que equipes realizavam ronda pelo bairro e foram acionadas por moradores devido ao forte cheiro de maconha que, conforme a vizinhança, saía de um apartamento em um condomínio residencial.

Ainda segundo a Guarda Municipal, testemunhas afirmaram que escutaram o morador do condomínio comentar sobre o recebimento de entorpecentes para venda.

Após a denúncia, as equipes se dirigiram até o local indicado e pediram autorização para vistoriarem o apartamento. A Guarda encontrou em um dos cômodos uma bolsa de isopor com tijolos de maconha.

Ainda de acordo com a corporação, no apartamento do rapaz havia ainda balanças de precisão, um caderno com anotações de vendas, rolo de plástico para embalagens e uma faca com resquícios de maconha.

O jovem, que não teve a identidade divulgada, foi preso e encaminhado para o Plantão Policial de Piracicaba. O material encontrado no apartamento dele também foi apreendido pelas equipes.