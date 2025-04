Criança atingida na cabeça por bala perdida morre no dia do aniversário de 4 anos

Morreu neste último domingo (13) a menina que foi atingida na cabeça por uma bala perdida na noite de sábado (12), em Recife (PE).

Como detalhado pelo site G1, a informação foi confirmada oficialmente pela equipe médica, onde a criança foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave.

Segundo parentes, Helen Santos de Souza completaria quatro anos no domingo e a família estava reunida nos preparativos da festa, quando foi surpreendida pelos disparos.

Como detalhado, um familiar saiu para passear com a pequena, para que ela não visse os preparativos da festa.

A criança e a jovem estavam em frente a um bar quando começou o tiroteio.

Os disparos foram realizados por um grupo de quatro homens, para executar um rival. Então, o alvo teria fugido por uma escadaria, onde a criança estava, sendo atingida.

Socorrida por uma viatura policial que passava próxima local, a criança acabou não resistindo na unidade de saúde.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil informou que estava investigando e que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso. Ninguém foi preso.

Com informações do site G1