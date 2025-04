Mãe é presa após bebê de apenas 9 meses ingerir maconha e ir parar no hospital

Uma bebê de apenas 9 meses terminou internada no hospital após ingerir a maconha que era da sua mãe na última quinta-feira (10).

De acordo com o portal de notícias Massa, o caso aconteceu Mandaguari, no Norte do Paraná, depois que a mãe da criança esqueceu a droga no chão do quarto.

A bebê teve febre e foi encaminhada ao hospital na manhã de sexta-feira (11), mas os pais omitiram o fato de que a criança encontrou a maconha e a comeu.

A criança foi medicada e liberada, mas horas depois, os pais levaram a bebê novamente ao hospital. Ela estava desacordada e, desta vez, a mãe relatou o que de fato teria acontecido.

A bebê foi internada e transferida a outro hospital e a mãe foi presa em flagrante. Ela deve responder pelos crimes de abandono de incapaz e por expor a criança a perigo.

Leia mais:

