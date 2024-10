Embriagado, homem ameaça a mulher e a filha de morte com uma faca em Limeira, SP

Na noite da última segunda-feira, dia 21 de outubro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ameaçar a esposa e a filha de morte com uma faca, em Limeira, município situado no Centro-Leste do estado de São Paulo. O crime aconteceu na casa da família no Jardim Aeroporto

De acordo com o portal G1, a Polícia Militar (PM) informou que tudo ocorreu por volta das 21h20. O homem estava embriagado e teria partido para as ameaças após pegar o aparelho celular da companheira.

Ele passou a ameaçar as duas vítimas de morte e então pegou uma faca na cozinha, partindo para cima da filha. Ela se trancou no quarto até a chegada da polícia.

Os agentes encontraram a faca com sangue no chão da cozinha ao chegarem no local. O suspeito, sob efeito de álcool, se feriu no braço direito, conforme a corporação relatou à imprensa.

Aos policiais, o homem falou ainda que, se fosse liberado da delegacia, voltaria para atear fogo na residência. Ele foi encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro para fazer curativos no braço ferido. Em seguida, foi levado ao Plantão Policial, onde permanece preso.