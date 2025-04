DJ é preso por ameaçar, perseguir e expor fotos íntimas da ex-namorada nas redes

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um DJ e produtor musical acusado de ameaçar e perseguir a ex-namorada.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, a vítima disse que também teve fotos íntimas expostas nas redes sociais.

De acordo com a polícia, o DJ publicou fotos distorcidas da ex-namorada nua, além de ter feito um site contendo fotos e vídeos íntimos da vítima.

Além de publicar o material, ele fez ameaças por telefone e pelo WhatsApp à ex-namorada e à mãe dela.

A vítima já tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado, impedindo qualquer contato. Após as ameaças, a vítima registrou ocorrência.

Mesmo assim, o DJ afirmou que a Polícia Civil poderia procurá-lo, e que ele não se intimidaria e não pararia de fazer as ameaças.

Ainda de acordo com as informações, com a situação, ele acabou sendo preso.

Com informações do site G1