Homem de 42 anos é preso em flagrante por armazenar imagens de abuso e violência sexual infantil no celular

Na última quarta-feira, dia 23 de outubro, um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) por armazenar imagens de abuso e violência sexual infantil no celular, em Registro, município situado no interior do estado de São Paulo.

Conforme o portal G1, a Polícia Federal informou, por meio de nota, que a 5ª Vara Federal de Santos, no litoral de São Paulo, expediu mandados de prisão e busca e apreensão contra o homem.

Os crimes citados pela Justiça eram de produção e armazenamento de imagens de abuso infantil. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram o celular do homem com as imagens.

Diante dos conteúdos, ele foi preso em flagrante. A corporação também apreendeu o aparelho com os conteúdos. Ainda de acordo com a PF, caso o investigado seja condenado, ele poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).