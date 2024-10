Mulher de 37 anos é multada em R$ 3 mil por maus-tratos a um cachorro em Tarabai, SP

Na última quinta-feira, dia 24 de outubro, uma mulher, de 37 anos, foi multada em R$ 3 mil por maus-tratos a um cachorro, no Jardim das Acácias, em Tarabai, município localizado no estado de São Paulo.

De acordo com o portal G1, a Polícia Ambiental informou que uma equipe foi até a casa da mulher após uma denúncia. Lá, constatou que o cachorro estava amarrado com uma corda e apresentava magreza excessiva, estava apático, com lesões no rabo e sarnas pelo corpo.

A envolvida, que não teve o nome divulgado, contou as autoridades que cuidava do cão, porém não apresentou qualquer evidência. Um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 3 mil foi elaborado por praticar ato de maus-tratos a animal doméstico.

O caso também foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. O animal foi apreendido e levado para o Abrigo de Animais de Pirapozinho (SP).