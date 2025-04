Ex-aluno que matou professora e esfaqueou o filho dela em vingança por bronca na escola é condenado pela Justiça

O ex-aluno, Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira, foi condenado a mais de 21 anos de prisão por matar a facadas a professora, Cleide Aparecida dos Santos, e esfaquear o filho dela.

Como detalhado pelo site G1, o crime ocorreu em agosto de 2022, na cidade de Inhumas, em Goiás.

Segundo a denúncia do MP, Henrique matou a professora com 17 facadas, por vingança, após ser advertido por ela na escola onde estudava.

No dia do crime, o ex-aluno também esfaqueou o filho, que tentou defender a mãe. Ele foi preso em flagrante.

Nesta semana, o jovem foi condenado por homicídio qualificado, lesão corporal grave e ameaça.

Crime bárbaro

Na época, o jovem relatou que estudou com a professora em 2014. Henrique detalhou que manteve um sentimento de raiva contra a docente por cerca de 8 anos.

Como suposto estopim, ele mencionou ter passado pela casa de Cleide, na manhã do dia do crime em 2022, e a cumprimentou, mas ela teria ignorado o gesto, e ele se sentiu ofendido.

O boletim de ocorrência narrou que o ex-aluno “pulou para dentro da casa da vítima com a intenção de lhe dar um susto”, mas que esfaqueou a idosa “pois ficou com raiva na hora”.

Ainda de acordo com as informações, com o julgamente, a justiça determinou início imediato para o cumprimento da pena, em regime fechado.

