Bebê é encontrado por moradora em caixa de papelão perto de entulhos

Um bebê foi encontrado em um pedaço de uma caixa de papelão perto de entulhos na calçada, neste sábado (12), no Rio de Janeiro.

Como detalhado pelo site G1, o recém-nascido estava na Avenida Francisco, no bairro Vasco, em Belford Roxo.

Uma moradora que passava pelo local notou a criança e chamou policiais militares do DPO do Lote XV.

A equipe policial encaminhou o bebê ao hospital para os primeiros socorros. Um registro mostra o momento que o policial chega com a criança na emergência.

Ainda de acordo com as informações, o recém-nascido estava embalado em uma manta, com roupas limpas e de touca.

Com informações do site G1