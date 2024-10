Mulher é presa após roubar fardo de cerveja em supermercado e desferir golpes de faca em segurança no interior de SP

No último domingo, dia 27 de outubro, uma mulher, de 38 anos, foi presa por roubar um fardo de cerveja de um supermercado e desferir golpes de faca no segurança do local, localizado na Avenida Juscelino Kubstcheck, em Presidente Prudente, município no interior de São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com informações do portal G1, o funcionário do estabelecimento, que não teve a identidade divulgada, disse à Polícia Militar que viu a mulher entrando no local com uma mochila e notou que ela havia colocado um fardo de cerveja dentro dela.

Ele então a abordou dentro do supermercado em um primeiro momento e solicitou que ela devolvesse a mercadoria roubada. A mulher negou o crime, ficou revoltada com a situação e ameaçou o funcionário verbalmente.

O homem, que estava na companhia de outro funcionário do estabelecimento, persistiu que ela mostrasse o que tinha dentro da mochila. No entanto, ela foi até o estacionamento, sacou uma faca e desferiu dois golpes contra o segurança. que atingiram o braço e o ombro.

Leia também:

Homem de 39 anos é preso em flagrante suspeito de ameaçar agredir a companheira com uma marreta em Itatiba, SP

Adolescente de 17 anos é apreendido por matar um homem a tiros no litoral norte de São Paulo

ANÚNCIO

O segundo funcionário conseguiu ajudar o colega e conter a mulher até a chegada da polícia. Os agentes revistaram a mochila e encontraram o fardo de cerveja. A faca também foi encontrada.

Ao ser questionada, a mulher disse que o item era dela e negou o roubo, dizendo que estava sendo coagida pelos funcionários.

De acordo com a envolvida, sua reação violenta foi em razão de sua condição psiquiátrica, visto que faz tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) há oito anos.

Aos policiais, a mulher ainda admitiu ter histórico de uso de drogas e confirmou ter um pé de maconha em casa, que foi apreendido pelos agentes. Ela foi presa em flagrante por roubo e permaneceu à disposição da Justiça.