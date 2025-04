Paciente é estuprado por auxiliar de enfermagem e flagrado por colegas

Na madrugada do último domingo (27), um caso de estupro de vulnerável aconteceu dentro do Hospital das Clínicas, na Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com o g1, um auxiliar de enfermagem, de 31 anos, foi flagrado por colegas cometendo o crime. Ele estava fazendo sexo oral em um paciente homem de 39 anos que estava em estado de coma Unidade de Terapia Intensiva.

Ao constatar a situação, o hospital acionou a Polícia Civil e o funcionário foi preso e desligado imediatamente, por justa causa, dos quadros da instituição.

O Hospital das Clínicas informou em nota que repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana.

A instituição também ressaltou que continuará colaborando com as investigações e oferecendo suporte aos familiares do paciente.

