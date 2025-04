Mulher fala sobre choque ao descobrir que corpo do pai do seu filho foi estuprado após ele morrer no metrô

Enquanto as investigações do caso de um homem teve o corpo abusado sexualmente após morrer no metrô de Nova York continuam, sua viúva deu uma entrevista lamentando a crueldade deste crime.

De acordo com o The Guardian, ela revelou que ficou “chocada” ao receber a notícias e muito preocupada com sua sogra doente e filho.

A mulher disse que não esperava descobrir dos investigadores os detalhes horríveis sobre a morte de Jorge Gonzalez, de 37 anos, enquanto as autoridades pediam ajuda para encontrar suspeitos.

O crime foi descoberto após imagens das câmeras de segurança mostrarem um homem que encontrou Gonzalez e percebeu que ele estava morto, tirou pertences de seus bolsos e então violou sexualmente o corpo.

Ela teria dito que estava falando com os policiais pelo viva-voz sobre a morte de Gonzalez e os supostos maus-tratos sofridos por seu corpo quando o filho de 13 anos do casal ouviu a conversa.

“Não percebi que era isso que iam me dizer – até que fosse tarde demais”, disse a mulher, que o veículo identificou apenas como Teresa. Ela contou que a reação do filho foi dolorosa: “Agora eu realmente não tenho pai”, desabafou.

Teresa, uma moradora de Brooklyn de 38 anos, usou sua entrevista para humanizar um homem cujo corpo teria sido alvo de um necrófilo.

Ela revelou que Gonzalez trabalhava na construção civil e em restaurantes e era um bom marido, mas caiu no vício do álcool, perdendo vários empregos.

Teresa disse que ele acabou abandonando a esposa e o filho sem nunca ter ligado para eles mais do que “uma ou duas vezes”. Ele tentou várias sessões de reabilitação, mas não conseguiu se manter sóbrio, disse ela.

“Essa é a principal razão pela qual ele chegou à situação em que se encontrava”, disse Teresa, que lamente o ex-marido nunca ter conseguido parar de beber.

O laudo que determinará a causa da morte de Gonzalez ainda está em andamento e a polícia continua em busca do principal suspeito.

