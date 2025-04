Polícia investiga se mulher morta e jogada em pedreira por irmãos também foi estuprada

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga se a jovem Letícia Maria da Silva Campos, de 24 anos, morta por 3 irmãos, foi abusada sexualmente pelos criminosos antes de ser assassinada e jogada de uma pedreira.

Como detalhado pelo site Primeira Página, testemunhas relataram à polícia que, antes de ser morta, a vítima foi espancada.

A jovem estava desaparecida desde o último sábado (19).

Como detalhado pela Polícia Civil, os suspeitos tinham ido em uma boate em Diamantino e, após a festa, decidiram ir a uma tabacaria em outra região.

Os suspeitos e a vítima fizeram uso de entorpecentes e bebida alcoólica.

No caminho, em vez de irem à tabacaria, eles decidiram ir para uma área afastada da zona urbana.

Lá, ao perceber que poderia estar em perigo, ela pegou a chave da ignição do carro em que estavam e jogou para fora. Ela também saiu do carro.

Os três irmãos foram atrás dela perguntando onde estava a chave, alterados e agressivos. Momento em que poderia ter ocorrido o crime.

Ainda conforme o delegado, uma peça íntima feminina foi encontrada com um dos presos e passará por perícia técnica para identificar se pertencia a Letícia.

Câmeras de segurança flagraram um dos irmãos colocando Leticia em um carro. Após ser localizado e interrogado, ele admitiu o homicídio e indicou o local onde o corpo foi ocultado, com a ajuda dos outros 2 irmãos.

Ainda de acordo com as informações, enquanto um dos suspeitos já está detido, as equipes policiais realizam buscas intensas para prender os outros dois irmãos envolvidos.

Com informações do site Primeira Página