Homem de 23 é preso por estupro de menina de 13 após se conhecerem nas redes socais

Uma investigação foi aberta esta semana, após uma denúncia feita por uma escola de Alenquer, em Portugal. O acusado é um homem, de 23 anos, suspeito de crimes de abuso sexual agravado contra uma adolescente de 13 anos, foi detido.

De acordo com o portal de notícias RT ON, ambos se conheceram pelas redes sociais e ele se passava por uma pessoa mais jovem do que realmente é.

Após as conversas online, eles começaram a se encontrar e os abusos aconteceram na residência da menor. Ele foi detido quando estava preparado para ir a mais um encontro.

As investigações continuam.

