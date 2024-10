Mulher de 36 anos é presa em flagrante por tentativa de homicídio contra os três filhos em São Sebastião, SP

Na noite do último domingo, dia 27 de outubro, uma mulher, de 36 anos, foi presa em flagrante suspeita de tentar matar os três filhos em um hotel na Rua Sebastião Romão César, em Maresias, na cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo pai das crianças, que não teve a identidade divulgada.

No local, os agentes encontraram a mulher desacordada, sob efeito de sedativo, e as crianças apresentavam ferimentos pelo corpo.

Ainda de acordo com a SSP, os menores foram levados para o Hospital de Boiçucanga, onde permaneceram internados. Já a mulher, foi indiciada e também permaneceu internada, sob escolta.

A perícia foi requisitada ao local. O caso foi registrado como tentativa de homicídio pelo 2° Distrito Policial de São Sebastião. Informações sobre o estado de saúde das crianças não foram divulgadas.

Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável contra a neta da esposa de apenas 6 anos em Bauru, SP

Na noite da última segunda-feira, dia 28 de outubro, um homem, de 56 anos, foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra a neta de sua companheira, de apenas 6 anos, em Bauru, município do interior de São Paulo.

Conforme informações do portal G1, consta no boletim de ocorrência que o tio da vítima, que fez a denúncia, estava morando na residência com a sua mãe e o marido dela.

ANÚNCIO

Ele passou a desconfiar dos abusos após ver o suspeito levando a criança para o quarto e ouvindo ele pedir que ela ‘não falasse nada para ninguém’. Ao conversar com sua sobrinha, ela confirmou os abusos.

A mãe da menina faleceu e o pai a deixava na casa da avó enquanto trabalhava. E, por vezes, a criança precisou ficar com o suspeito, que é marido da avó.

A namorada do tio também contou que sofreu assédio do mesmo homem há nove meses. No entanto, por consideração à família, não realizou a denúncia na época.

Na delegacia, o homem estava embriagado e agressivo, ameaçando os familiares presentes. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e ameaça, e aguarda audiência de custódia.