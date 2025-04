Mãe revelou último pedido de jovem que morreu e teve caso exposto nas redes sociais por estudantes de medicina

O caso de Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, que se tornou alvo de deboche em um vídeo gravado por duas estudantes de medicina no TikTok, antes de falecer, gerou revolta esta semana.

O vídeo foi publicado em 17 de fevereiro, pouco antes de Vitória morrer por complicações de saúde, em 28 de fevereiro, no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. Nas imagens, as estudantes Gabrielli Farias de Souza e Thaís Caldeiras Soares Foffano criticam o histórico médico da paciente, apontando que ela não tomou os remédios corretamente e a compararam a um gato, dizendo que ela “acha que tem sete vidas”.

De acordo com o portal de notícias Metrópoles, a mãe da jovem, Cláudia Aparecida da Rocha Chaves, quem registrou um boletim de ocorrência e acionou o Ministério Público de São Paulo (MPSP), revelou qual foi o último desejo da filha.

Vitória escreveu uma carta pedindo para ser sepultada em Luziânia (GO), perto de um tio querido, em um túmulo só dela. No entanto, o pedido não pôde ser cumprido por conta de entraves burocráticos e as cinzas de Vitória estão com a família na capital paulista.

