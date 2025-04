Filho de Cristian Cravinhos, condenado pela morte da família Richthofen, conquista importante decisão na Justiça

O filho de 27 anos de Cristian Cravinhos, um dos assassinos dos pais de Suzane Von Richthofen, obteve recentemente uma importante decisão na justiça.

Como detalhado pelo site O Globo, o jovem conseguiu retirar o nome do pai da certidão de nascimento e da carteira de identidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ele, assim como seu irmão, já haviam deixado o sobrenome de lado, por autorização da Justiça do Paraná.

“Não adianta nada não carregar o sobrenome, mas ter o nome inteiro do pai criminoso no campo da filiação”, descreveu, no processo.

O rapaz informou que nunca teve relação social e afetiva com o pai, além de ter sofrido constrangimento por conta do sobrenome na escola e no trabalho.

De acordo com o processo, Cristian teria tido contato com o filho apenas três vezes durante sua vida e cortado relações antes de ser preso.

“O genitor não apenas rompeu com a mãe, mas também abandonou completamente o filho”, disse a ministra Nancy Andrighi, relatora da ação.

Com informações do site O Globo