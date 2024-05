Presos dois suspeitos por espancamento e morte de idoso de 88 anos durante assalto, na Zona Sul de SP

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos pelo assalto que terminou com a morte de João Masahiro Kanashiro, de 88 anos, no Jardim Botucatu, região do Sacomã, na Zona Sul de São Paulo. Outros três homens ainda são procurados. Câmeras de segurança registraram a movimentação dos bandidos na rua onde a vítima morava (assista abaixo).

O assalto ocorreu na madrugada de quarta-feira (15), na Rua Nagib Tanus Gastinos. A esposa da vítima, que também foi feita refém, disse que cinco homens encapuzados entraram na residência e exigiam objetos de valor.

A viúva do idoso contou que ele tentou reagir ao ver os assaltantes dentro de casa, mas teve as mãos amarradas com um cachecol e passou a ser brutalmente agredido. Depois disso, os bandidos fugiram levando joias e objetos de coleção, que são caros. A mulher não ficou ferida.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou as vítimas no piso superior da casa, que estava toda revirada. O idoso seguia amarrado, com lesões no rosto, braços e pernas. Os próprios agentes tentaram reanimar o homem até a chegada do socorro médico, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

O caso foi registrado no 26º DP do Sacomã, que solicitou o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda na tarde de quarta-feira, os policiais prenderam os dois suspeitos, sendo que um deles é menor e já tinha sido apreendido antes por conta da morte de uma idosa durante um roubo. Ambos foram levados à 2ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) e seguem à disposição da Justiça.