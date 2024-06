Vídeo: homem morre eletrocutado no RJ após tentar furtar cabos elétricos; corpo ficou pendurado nos fios

Vídeo: homem morre eletrocutado no RJ após tentar furtar cabo; corpo ficou pendurado nos fios

Um morreu morreu eletrocutado em Santa Teresa, centro do Rio de Janeiro, ao tentar furtar cabos. O caso aconteceu durante esta madrugada (12) na Rua Almirante Alexandrino.

Após o ocorrido, o corpo ficou pendurado no fio em virtude da descarga elétrica. Veja as imagens a seguir.

Segundo o g1, ele homem tentava furtar os fios quando se desequilibrou, recebeu o choque e ficou pendurado cerca de 6 metros do chão.

De acordo com a Polícia Militar, PMs do 5º BPM foram acionados para averiguar a ocorrência de furtos de fios. O comando da unidade informou que o homem que sofreu a descarga elétrica morreu no local.

O caso foi registrado na 7ª DP. A Polícia Civil informou que realizou uma perícia no local e irá apurar as causas da morte.

Confira o vídeo:

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES

