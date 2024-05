Greve do metrô : categoria quer paralisar transporte em São Paulo na próxima quarta-feira

O Sindicato dos Metroviários anunciou que na próxima terça-feira reunirá a categoria em assembleia para discutir e organizar a greve do metrô que está marcada para a próxima quarta-feira (22), em São Paulo

Segundo o sindicato, a pauta de negociações com a empresa está paralisada e a categoria reivindica aumento salarial, desenvolvimento de plano de carreira, reajuste de benefícios e a reintegração dos funcionários que foram demitidos, além de novas contratações e a abertura de concursos públicos para preencher vagas.

“A representação da empresa efetivamente não respondeu nenhuma das pendências, tampouco as novas reivindicações da categoria, alegando que aguardam as respostas da diretoria do Metrô que, por sua vez, não se manifestou até agora”, disse o comunicado do sindicato na qual anuncia a greve.

De acordo com a diretoria do sindicato, a paralisação para a próxima quarta-feira foi aprovada com 1.225 votos de funcionários do Metrô sindicalizados. A assembleia na terça-feira deverá organizar a paralisação nas várias estações espalhadas pela cidade de São Paulo.

A diretoria do Metrô até o momento não se manifestou sobre as reivindicações da categoria, mas a diretoria do Sindicato disse que espera que a empresa se manifeste e apresente uma proposta para iniciar as negociações e, desta forma, evitar a greve.