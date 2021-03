Bridgerton perde reinado nos EUA e série mais vista é composta por ex-Grey’s Anatomy

Desde que foi lançada em dezembro do ano passado na Netflix, Bridgerton se tornou sucesso de audiência e liderou por bastante tempo o ranking das produções mais assistidas, porém recentemente um levantamento do Nielsen, semelhante ao Ibope (versão dos Estados Unidos), divulgou novas informações e uma série bateu de longe o número de minutos visualizados.

Para quem está curioso, trata-se da produção Firefly Lane, em português, Amigas para Sempre, que conta com a participação de Katherine Heigl, atriz que interpretou Izzie Stevens em Grey’s Anatomy.

Mas afinal, quais foram os números de audiência apontados pelo Nielsen?

Segundo informações do portal Deadline, o levantamento da audiência do período entre 1 e 7 de fevereiro de 2021, mostra que Firefly Lane conta com 1,3 bilhão de minutos assistidos, seguido por Bridgerton com 659 milhões.

E se você ainda não assistiu esta nova produção da Netflix (Firefly Lane) confira abaixo o trailer.