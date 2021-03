Grey’s Anatomy: Fãs começam contagem regressiva para retorno da 17ª temporada; confira todos os detalhes

Embora o lançamento oficial da 17ª temporada de Grey’s Anatomy tenha acontecido recentemente no Brasil, no canal Sony, a maioria dos fanáticos já estão por dentro de tudo que aconteceu e aguardam o retorno da nova season, que atualmente passa por um hiato.

Para quem está curioso e não sabe quando isso acontecerá, inicialmente deveria ocorrer amanhã (4), porém devido à pandemia de Covid-19, o retorno acontecerá no próximo dia 11 de março, no canal da ABC, nos Estados Unidos.

E por ter o retorno próximo, milhares de fãs de Grey’s Anatomy já começaram uma contagem regressiva e estão ansiosos para saber o que está por vir.

Vale reforçar que a trama tem continuação, porém com uma temporada reduzida, com somente 16 episódios, por causa do atual cenário de saúde enfrentado pelo mundo.

Ainda sobre o ponto anterior, isso é algo que assusta os fãs, pois há rumores não confirmados de que esta poderia ser a última season da série médica.

E você, curioso para saber o que acontecerá em Grey’s Anatomy?