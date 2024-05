Vídeo flagra resgate de cachorro que ficou preso entre grades de portão por enchentes no RS

Um novo vídeo flagrou o resgate de um cachorro que ficou preso entre grades de um portão, em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.

Como detlhado pelo site Metropoles, o momento emocionante viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (14).

Como é possível ver no registro, uma equipe de voluntários localizou o cão que estava preso entre as grades do portão de uma residência.

Diante do episódio, os heróis do vídeo retiraram o pet do local. Além de ter ficado preso, o animal estava nadando.

Não se sabe há quanto tempo ele estava daquele jeito.

O momento emocionante viralizou nas redes sociais rapidamente.

O vídeo já conta com mais de 200 mil reproduções e também gerou inúmeras reações dos usuários.

“Como dói o coração em ver essas cenas triste”, comentou uma pessoa.

Disse outra pessoa: “Todos vocês que tão ajudando a esses seres inocentes são enviados por Deus”.

Um terceiro usuário escreveu: “Gratificante ver a união de todos para salvar vidas nesse momento tão difícil. Não iremos desistir”. Confira o vídeo:

