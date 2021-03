Grey’s Anatomy: [SPOILER] sofre ‘show’ de cancelamento na 17ª temporada; saiba quem e o motivo

Para quem está acompanhando a 17ª temporada de Grey’s Anatomy, sabe que a trama não tem sido nada fácil. Além de demonstrar o impacto da pandemia do novo coronavírus na vida dos pacientes, a série tem discutido sobre o reflexo da doença na realidade dos profissionais da saúde.

Um exemplo claro é a narrativa desenhada para a protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey), que tem cada vez mais piorado e sofrido as consequências da infecção pela Covid-19, estando inclusive entre a vida e a morte.

E não só do ponto de vista de saúde física, Grey’s Anatomy também tem abordado em sua 17ª season o impacto mental da pandemia em seus médicos, como é o caso de Tom Koracick (Greg Germann) que tem demonstrado de maneira evidente como tem se sentido afetado (Continua depois do GIF).

E por falar em Tom, uma história que o envolve se arrasta desde o fim da 16ª temporada e tem feito parte de uma espécie de “show” de cancelamento de outra personagem. Você imagina quem?

Possivelmente você deve ter citado o nome de Teddy Altman (Kim Raver) e se esta foi a sua escolha, fique tranquilo, pois está totalmente correto.

Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar do que aconteceu?

Bom, para quem não se recorda, no fim da 16ª season Teddy e Owen (Kevin McKidd) estavam à beira do altar, porém um celular caído no chão e uma mensagem indesejada acabaram com tudo.

Na gravação, bem quente por sinal, Teddy “compartilha” um momento íntimo de traição com Tom. Ela é ainda confrontada de maneira indireta por Hunt, mas diz que não tem nada para contar.

Fim da história? O médico conta tudo que sabe e coloca fim no casamento.

Teddy é a mais nova ‘cancelada’! (Continua depois da imagem).

Se não bastasse Owen criticando a médica, parece que o clima não tem sido muito bom para Altman na nova temporada de Grey’s Anatomy. Inclusive em um dos episódios, ela sofre uma espécie de ataque de Jo Wilson (Camilla Luddington), resultando em um momento com um grande climão.

Owen de fato é a vítima?

Essa é uma discussão que divide opiniões entre os fãs da trama médica e isso acontece porque:

Alguns dos fanáticos acreditam que nada justifica Teddy tê-lo traído com Tom;

Já outros relembraram a traição do médico à personagem Cristina Yang (Sandra Oh) em temporadas anteriores.

Seja justo ou não, a verdade é que este é um debate que continua rendendo e se tornou um verdadeiro campo de batalha.

Mas afinal, Owen e Teddy podem voltar?

Não há certeza se isso mesmo pode acontecer, principalmente porque Owen tem se mostrado cada vez mais resistente em seu posicionamento do término.

O que resta agora é aguardar o que a trama da ABC promete para os dois.

Onde assistir a 17ª temporada?

Antes de mais nada, é importante esclarecer que a 17ª temporada já está em andamento, ou seja, pelo menos por enquanto não é possível assistir novamente desde a primeira exibição.

Para quem está curioso, os episódios são lançados semanalmente no canal Sony, sempre às terças-feiras, às 21h.

Assim sendo, se você tem um plano de TV por assinatura e esta grade de programação, poderá assistir às exibições tranquilamente.

