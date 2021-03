Grey’s Anatomy: Meredith finalmente vai acordar? Entenda o que pode acontecer no episódio 17x09

Depois de passar quase metade da 17ª temporada de Grey’s Anatomy desacordada, isso devido a complicações pelo novo coronavírus, após conferirem alguns spoilers divulgados nas redes, alguns fanáticos começaram a se questionar: Meredith (Ellen Pompeo) finalmente vai acordar?

Importante! Como as exibições foram interrompidas no Brasil, este texto conterá spoilers de episódios que só foram transmitidos nos Estados Unidos. Por isso, só siga a leitura se quiser ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, combinado?

Sobre a pergunta compartilhada no começo deste texto, ela começou a circular após a exibição 17×08 da trama médica.

Que tal conferir um resumão para ficar por dentro de tudo?

Como muitos já perceberam, embora Meredith tenha encontrado personagens antigos que estão mortos, como é o caso de George O’Malley (T.R. Knight), sempre que conversa com alguém, ele vê a reprodução desta pessoa no ambiente da “praia”.

Semelhante ao que aconteceu com Bailey (Chandra Wilson) e Webber (James Pickens Jr.), no episódio 17×08, a conversa da médica, que segue desacordada, foi com o presente de Cristina Yang (Sandra Oh), o doutor Cormac Hayes (Richard Flood). [Continua depois do GIF].

Leia também:

Em um diálogo bastante sincero, Hayes contou sobre como os filhos de Grey sentem sua falta. Ele aproveita para reforçar que teve a experiência de ver seus filhos perderem a mãe e não gostaria que pequenos da médica passassem pela mesma situação. Ao final de sua conversa, o doutor pede para que Meredith lute por sua vida.

Aqui o ponto mais importante desta cena

Indecisa se voltaria para o “mundo dos vivos”, Grey recebe um empurrãozinho de Derek (Patrick Dempsey), dizendo que a estaria esperando quando fosse o momento certo.

Logo após o trecho anterior, a médica aparece mexendo a cabeça na cama do hospital e então? Corta!

Com esta reação, alguns fanáticos começaram especular que a médica talvez possa acordar. E você, acha que isso de fato pode acontecer?

Vale lembrar que a médica já acordou em uma ocasião, porém teve uma recaída, então se ela despertar novamente, que seja de vez, não é mesmo?

Exibições interrompidas no Brasil

Como citado no início deste texto, as exibições da 17ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil foram interrompidas após a transmissão do episódio 17×06.

Para quem não sabe, os lançamentos acontecem semanalmente, na Sony, sempre às terças-feiras, às 21h, porém semelhante ao que foi feito nos Estados Unidos, o canal televisivo nacional optou por seguir com um hiato. Por enquanto, serão reproduzidos episódios de outras temporadas.

E importante, até o último momento, a Sony não se manifestou sobre uma previsão de retomada das exibições.

Vamos conferir mais uma novidade?

Caso não esteja sabendo, uma figura importante e que já fez parte do elenco de Grey's Anatomy em seasons anteriores está confirmada na 17ª temporada. Para quem está curioso, estamos falando de Sarah Drew (April Kepner) que inclusive já apareceu nas redes sociais em um vídeo com seu ex-par amoroso de elenco, Jesse Williams (Jakcson Avery).

Sem mais spoilers, podemos somente adiantar que você deve se preparar e garantir os lencinhos para assistir aos episódios 17×07 e 17×08.

