Após muitas especulações e episódios frustrados, os fãs de Grey’s Anatomy terão mais um momento emocionante no episódio 17×10 que está programado para ir ao ar na próxima quinta-feira (2).

Para quem está se perguntando o motivo, finalmente, agora confirmado, Lexie Grey (Chyler Leigh) aparecerá no ambiente da praia na próxima exibição, garantindo com total certeza, bastante lágrimas para os fanáticos pela trama da ABC.

Meredith infelizmente não acordou. E agora?

Diferente do que talvez alguns pensassem, Meredith (Ellen Pompeo) não acordou no episódio que foi ao ar ontem (25). Embora o episódio 17×08 desse indícios do contrário, a exibição 17×09 confirmou que não, pelo menos por enquanto.

Promo levanta grande dúvida sobre o futuro da série

Antes de discutirmos sobre esse ponto, te convidamos a conferir abaixo a promo do episódio 17×10 que foi divulgada por um perfil de fãs da série no Twitter.

Para quem está por fora sobre as discussões mais burocráticas de Grey’s Anatomy, a série não teve ainda sua 18ª temporada confirmada, isso porque Ellen, a protagonista da trama médica, está em negociação com a The Walt Disney Company, que é a atual dona da ABC, em relação ao seu aumento de salário.

Com o cenário incerto, a showrunner Krista Vernoff já afirmou em entrevista que tem desenhado a season 17 para se encaminhar tanto para o fim da temporada, como para um possível fim de série.

Mas voltando à promo, a mesma dúvida que já rodeou os fãs de Grey’s Anatomy voltou a ser discutida: Meredith pode mesmo morrer?

Em relação à pergunta feita anteriormente, pode ser que sim ou não, então o que resta é aguardar a decisão de Pompeo e se finalmente chegará a um acordo com o canal televisivo americano.

Transmissões da 17ª temporada são interrompidas no Brasil (Continua depois da foto)

Reprodução – ABC

Para os fãs brasileiros do show médico será necessário aguardar mais um pouco, não só para conferir a aparição de Lexie, como também outras fortes emoções que te farão chorar bastante.

Ainda sobre a discussão anterior, isso acontece, porque a Sony, que é a responsável pelas transmissões em território nacional antes de streamings como Amazon Prime Video e Netflix, já anunciou aos fãs que semelhante ao que aconteceu nos EUA, terá um hiato em suas exibições. O ponto-chave aqui é que ainda não há nenhuma previsão de retorno.

De toda forma, queremos te tranquilizar e convidá-lo a acompanhar diariamente a nossa página, pois traremos sempre novidades e atualizações.

Ah! Vale somente lembrar que enquanto as exibições não são retomadas no Brasil, isso porque a trama parou no episódio 17×06, os fanáticos poderão acompanhar na Sony exibições de outras temporadas. Para quem está curioso, acontecem semanalmente, sempre às terças-feiras, às 21h, tendo como foco episódios que retratem trama bastante específicas da protagonista da série, Meredith Grey.

E você, ansioso para ver a Pequena Grey de volta?

