Mulher que decepou pênis do marido pegou quatro anos de cadeia, mas casal reatou relacionamento

Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, foi julgada por cortar o pênis do marido, Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39, no interior de SP

A cozinheira Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, foi condenada a quatro anos e oito meses de cadeia por ter cortado o pênis do marido e jogado o membro na privada, dando descarga em seguida, em Atibaia, interior de São Paulo. A informação é do blog True Crime.

Inicialmente ela havia sido indiciada por tentativa de homicídio e a expectativa é de que ela pegasse até 30 anos de prisão, mas no final foi julgada por lesão corporal gravíssima, cuja pena é bem menor, mas sua advogada já adiantou que vai apelar da sentença e já tentar uma progressão da sentença, uma vez que ela está presa há 5 meses.

O crime abalou a todos pelos requintes de crueldade, como a preparação do jantar e da noite de sexo para ter a oportunidade de capar o marido com a navalha, mas o que deixou os presentes no tribunal mais confusos é que a vítima, Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, não só reatou o casamento com ela como está pagando os R$ 40 mil de custas à advogada que defende a cozinheira.

RELEMBRE O CASO

Daiane no julgamento que começou a planejar o crime quando descobriu que Gilberto estava tendo relação sexual com sua sobrinha, de 15 anos, na sua cama. Na noite fatídica, ela preparou o jantar, vestiu uma lingerie nova que havia comprado e levou o marido para a cama, amarrando seus braços na cabeceira e apagando a luz. Rapidamente se aproximou, cortou seu pênis com uma navalha, tirou uma foto com o celular, jogou o órgão na privada e deu a descarga, garantindo que ele não teria a opção de fazer o reimplante do órgão.

Foi levado em conta também que Daiane, para evitar socorro ao marido, pegou a chave do carro e jogou pela janela, enquanto Gilberto, ensanguentado, seguiu à pé para o pronto-socorro mais próximo, onde recebeu atendimento de emergência.

Daiane seguiu diretamente para a delegacia local e confessou o crime, sendo presa em flagrante.

Na cadeia, ela e o marido começaram a trocar cartas e fizeram as pazes, fato que contou a favor dela no julgamento, culminando com uma pena mais branda. “A culpa foi toda minha. Eu não poderia ter traído a minha esposa com a minha sobrinha. Ela não merecia isso”, disse Gilberto à Justiça