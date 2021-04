Se você está ligado nos spoilers da 17ª temporada de Grey’s Anatomy, possivelmente já deve saber que o episódio 17×10 que estreia nesta quinta-feira (1) contará com uma participação bastante importante.

Atenção! Como já sinalizado em outras oportunidades, este texto conterá spoilers, então só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Caso esteja por fora das informações recentes, a nova exibição contará com a participação de mais um personagem antigo, que deixou a trama médica morto. Para quem está curioso, estamos falando de Lexie Grey (Chyler Leigh). [Continua depois do vídeo].

Após fortes emoções como a volta de figuras importantes como Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight), é a vez da Pequena Grey de dar as caras na série.

Fãs especulam retorno de mais um personagem

Enquanto a maioria dos fanáticos anseia pela volta de Lexie no mundo dos mortos, há outra personagem a qual alguns dos fãs também esperam para o novo episódio, porém entre os vivos. Você imagina qual?

Se ainda não sabia desta informação, estamos falando de April Kepner (Sarah Drew). Aos que estão totalmente por fora das novidades do universo Grey’s Anatomy, a volta da atriz ao elenco foi confirmada após a exibição 17×7 com a morte de DeLuca (Giacomo Gianniotti), no perfil oficial da série no Twitter.

Reprodução – ABC

E este é um dos pontos mais importantes, isso porque a novidade foi anunciada no episódio citado acima, porém já estamos nos encaminhando para a 10ª exibição e até agora nada. Por isso, alguns acreditam que talvez a aparição aconteça hoje.

Ah! Vale lembrar também que não se sabe o contexto que a médica será incluída na história de Grey’s Anatomy, o que levanta ainda mais suspeitas se, por exemplo, ela pode afetar a narrativa desenhada para outros médicos.

PS: Jackson Avery (Jesse Williams) é uma das maiores apostas.

Não será possível ver a Kepner no Brasil

Pelo menos por enquanto, isso porque a Sony, que transmite a série em território, anunciou recentemente que reproduzirá o mesmo hiato que aconteceu nos Estados Unidos. Mas não se preocupe, pois já foi divulgada a data de retorno da 17ª temporada, que será em 5 de maio de 2021.

Importante! Para ter acesso aos episódios da nova season da trama médica, é necessário ter um plano de TV por assinatura e que conte com a Sony na grade de programação.

Ainda sobre a informação anterior, cabe ressaltar que a série, no Brasil, já se encaminha para a exibição 17×7, ou seja, não é possível retornar para o 1º episódio. Para fazer isso, somente aguardando o lançamento nos streamings como Amazon Prime Video e Netflix, porém que ainda não têm nenhuma previsão.

