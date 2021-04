Será que agora vai? Essa é a pergunta que os fãs de Grey’s Anatomy vêm se fazendo após conferirem os spoilers da última exibição e a promo do episódio 17×11 que será transmitido na próxima quinta-feira (8). Mas o que isso quer dizer?

Importante! Este texto contará com spoilers das últimas exibições, que só foram lançadas nos Estados Unidos. Visto isso, só siga a leitura se quiser ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

Bom, para quem acompanhou a 17ª temporada desde o início, viu queesta não tem sido uma season nada fácil para Meredith Grey (Ellen Pompeo), isso porque a médica foi infectada pelo novo coronavírus e desde então sua saúde tem piorado.

Meredith pode acordar (mais uma vez), mas fãs estão preocupados

Antes de seguirmos com mais detalhes, queremos te convidar a conferir abaixo a promo do episódio 17×11 que foi divulgada por um perfil de fãs da série no Facebook:

PROMO STATION 19 | GREY'S CROSSOVER T17E11 Promo do próximo episódio 17×11, vai ao ar na quinta-feira. #GreysAnatomy Publicado por Lexipedia Lovers en Sábado, 3 de abril de 2021

Continuando, como você pode ver no vídeo, Meredith aparentemente irá acordar e não tem sinais evidentes de alguma complicação em seu quadro de saúde. O que chama a atenção e deixa alguns fanáticos preocupados, é que isso na verdade já ocorreu uma vez, porém após um ato heróico para salvar uma paciente, a médica piorou bastante sua situação.

Mas afinal, Meredith finalmente recuperará sua saúde e seguirá tranquilamente na trama?

Esta é uma dúvida que só a próxima exibição poderá responder, mas que com certeza resultará em uma grande reviravolta.

DeLuca no episódio 17×11 de Grey’s Anatomy

É isso mesmo, mas calma que não é como você imagina. Há algumas semanas, Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) publicou em seu Instagram uma foto em que comenta que iria dirigir o episódio 17×11, que é justo o que irá ao ar esta semana.

ALERTA DE SPOILER! Se você está totalmente por fora do que está acontecendo na nova season de Grey’s Anatomy, já pode começar a preparar sua caixinha de lencinhos, pois terá uma grande surpresa com o personagem de DeLuca no episódio 17×07 e um momento emocionante na exibição 17×08.

Não teremos a 17ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil (por enquanto)

Como já esclarecido em outras oportunidades, a Sony, que transmite a nova season no Brasil, anunciou um hiato para Grey’s Anatomy, tendo retorno confirmado para o dia 4 de maio de 2021, a partir do 7º episódio.

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h pic.twitter.com/ABt42SozfT — Sony Channel Brasil (@SonyChannelBR) March 26, 2021

Vale lembrar que para conferir as exibições, é necessário ter acesso ao canal por meio de um plano de TV por assinatura e além disso, que contemple esta grade de programação.

E importante, se você não assistiu nenhum episódio da 17ª temporada, para conferir desde a primeira exibição será necessário aguardar a estreia em plataformas de streaming. Cabe ressaltar somente que a Netflix e a Amazon Prime Video não se manifestaram ainda com nenhuma previsão para o lançamento em ambos os catálogos.

Por fim, fique ligado em nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

