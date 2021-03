Se há uma coisa que a maioria dos fãs de Grey’s Anatomy devem concordar, é que a trama da ABC tem grande talento para unir personagens importantes por meio de casais e logo (ou nem tanto assim) desfazê-los. Afinal de contas, quem nunca shippou uma dupla e teve ela “destruída” depois de um tempo?

Atenção! Vamos falar abaixo sobre a 17ª temporada da série, porém alertamos que o texto conterá spoilers. Assim sendo, só continue a leitura se quiser ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

Antes de mais nada, precisamos esclarecer sobre qual “casal” falaremos a seguir e para quem está curioso, trata-se de Jo Wilson (Camilla Luddington) e Jackson Avery (Jesse Williams).

Vamos entender o que está acontecendo com os dois em Grey’s Anatomy?

Você possivelmente deve ter começado a 17ª temporada da série se questionando: como assim Jackson e Jo estão “juntos”?

Sobre o questionamento anterior, embora seja algo bastante improvável, a trama da ABC resolveu apostar nesta ideia e ver o que o poderia sair desta história.

PS: Usamos a palavra “casal” entre aspas, porque justamente há uma certa dificuldade entre todos para entender qual o status dos dois.

Continuando:

Se você está totalmente por fora do que está acontecendo, no início da nova season Wilson (não mais Karev) procurou Avery dizendo que precisava de alguém para ter um momento e nada além disso. Com a proposta aceita, ambos seguem para um encontro, mas quem conferiu o take, sabe que não terminou muito bem.

De toda forma, mesmo a primeira experiência não tendo dado muito certo, Jo resolveu tentar mais uma vez e parece que o negócio aparentemente engatou.

Leia também estas recomendações sobre Grey’s Anatomy:

Dupla pode estar com os dias contados

Embora a união de ambos os médicos esteja tranquila, há quem acredite que ela pode estar com os dias contados e qual o motivo disso? A volta de April Kepner (Sarah Drew) à série.

Se você não sabia desta informação, um dia após o episódio com a morte de DeLuca (Giacomo Gianniotti), a ABC confirmou no perfil da série no Twitter que a atriz estaria de volta à trama em sua 17ª temporada.

Vale lembrar que April deixou a série casada, porém alguns dos fãs pensam que de alguma forma isso pode acabar afetando Wilson e Avery. Mas isso pode mesmo acontecer? Pode ser que sim ou não, então o que resta é aguardar os próximos episódios e ver o que o futuro de Grey’s Anatomy reserva.

17ª temporada no Brasil é interrompida

Este é um tema bastante importante e que diversos dos fanáticos não sabem. A Sony, que transmite a série médica em território nacional, anunciou recentemente que fará um hiato igual ao que aconteceu nos Estados Unidos. Confira abaixo alguns detalhes sobre esta informação:

Quando retorna a 17ª temporada na Sony? Em 4 de maio de 2020;

Em 4 de maio de 2020; Qual episódio será transmitido? Neste dia, será transmitida a exibição 17×07.

Cabe ressaltar também que por enquanto o canal televisivo transmitirá episódios de outras temporadas de Grey’s Anatomy, sempre às terças-feiras, às 21h. Para ter acesso, é necessário um plano de TV por assinatura que conte com esta grade de programação.

Por fim, a pergunta que não quer calar é: chegou ao fim o “casal” Jo e Jackson?

Você pode se interessar por: