Prêmio da Lotofácil sai para o Mato Grosso e Rio de Janeiro

Somente dois apostadores conseguiram acertar as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e cada um deles vai comemorar o final de semana com R$ 679,670,22 a mais em seus respectivos bolsos.

ANÚNCIO

Os números sorteados foram:

02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25

Os ganhadores do sorteio de ontem fizeram suas apostas nas cidades de Rondonópolis, no Mato Grosso, e Guapimirim, no Rio de Janeiro, as duas utilizando os canais eletrônicos de aposta da Caixa.

Na faixa dos 14 acertos, 401 apostas ganharam R$ 1.015,40 cada e na faixa dos 13, 11.355 levaram R$ 30.

A Lotofácil retorna nesta sexta-feira com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. A aposta simples custa R$ 3 e deve ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

Quina acumulou de novo

ANÚNCIO

Mais uma vez a Quina não teve ganhadores. A loteria retorna seu sorteio nesta sexta-feira e o prêmio está acumulado em R$ 18,6 milhões, de acordo com a Caixa.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.