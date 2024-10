Saiba quem são os atletas mortos em acidente de trânsito envolvendo uma equipe de remo

As nove vítimas de um acidente envolvendo a van de uma equipe de remo de Pelotas (RS) foram identificadas. Conforme reportagem do G1, os mortos no acidente registrado na manhã desta segunda-feira (21) são sete atletas, um dos técnicos do time e o motorista do veículo. Apenas um jovem de 17 anos sobreviveu.

ANÚNCIO

A equipe de remo voltava de uma competição realizada em São Paulo quando sofreu um acidente no Km 665 da BR-376, em Guaratuba. O acidente envolveu três veículos, sendo ele um carro de passeio, a van da equipe e uma carreta contêiner.

Leia também:

O motorista da carreta, um homem de 30 anos, apresentou ferimentos leves. O veículo de transporte teria perdido os freios colidindo com a traseira da van, que em seguida colidiu com a traseira do carro de passeio. Pelo impacto, a van acabou rodando na pista e sendo arrastada pela carreta que acabou tombando sobre o veículo que levava a equipe de remo.

Quem são as vítimas

As vítimas que estavam a bordo da van foram identificadas como sendo atletas adolescentes que integravam o projeto Remar para o Futuro. Eles participaram do Campeonato Brasileiro Unificado no último final de semana e conquistaram sete medalhas na disputa.

O projeto era uma parceria entre a Universidade Federal de Pelotas e a Prefeitura da cidade. As vítimas foram identificadas como:

Samuel Benites Lopes, 15 anos

Henry da Fontoura Guimarães, 15 anos

João Pedro Kerchiner, 17 anos

Helen Belony, 20 anos

Nicole Cruz, 15 anos

Angel Souto Vidal, 16 anos

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

Oguener Tissot (técnico da equipe e coordenador do projeto), 43 anos

Ricardo Leal da Cunha (motorista da van), 52 anos

O jovem João Milgarejo, de 17 anos, foi o único dos ocupantes da van a sobreviver ao acidente. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital São José, em Joinville, e aguarda a chegada dos familiares para receber alta médica.