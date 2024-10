Equipe de remo morta em acidente não tinha dinheiro para viajar antes da competição em SP

Até um dia antes da viagem, atletas da equipe de remo de Pelotas (RS) não sabiam se conseguiriam viajar. Segundo o relato das redes sociais, eles enfrentavam dificuldades para pagar as despesas. A equipe aguardava uma verba do município ser liberada.

O grupo estava sendo transportado por um van de São Paulo para Pelotas (RS) na noite do domingo (20). Eles voltavam do Campeonato Brasileiro de Remo quando o veículo foi esmagado por uma carreta em Guaratuba (PR). Sete atletas adolescentes, o treinador e o motorista da van morreram. No dia da competição, a equipe publicou uma foto comemorando as medalhas conquistadas momentos antes.

O coordenador geral do projeto, Fabrício Boscolo, decidiu doar recursos próprios para viabilizar a participação no campeonato. ‘’Enfim, desafios que instituições e ‘pequenos’ projetos enfrentam na sua rotina diária e que infelizmente representam a grande maioria que faz esporte no nosso Brasil’', explicou em post nas redes sociais.

“Um cenário de incertezas com uma única convicção: nossos jovens estavam prontos para esse grande desafio, mesmo após quase um ano e meio sem competir”, disse o post da Equipe Remo Tissot, do projeto Remar Para O Futuro, e do vereador Jone Soares. No post, eles contavam sobre as dificuldades que passaram até chegar na competição e comemoraram as sete medalhas ganhas.

O time ficou em 6º lugar geral. Ao todo, 32 clubes de todo Brasil participaram do Campeonato, que ocorreu na raia olímpica da USP (Universidade de São Paulo).