Van com atletas é esmagada por carreta em rodovia no Paraná; nove morrem

Uma carreta que carregava contêineres tombou sobre uma van que transportava atletas de uma equipe de remo gaúcha, na noite de domingo (20), na rodovia BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Nove pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os nomes das vítimas não foram divulgados, mas todos eram da equipe de remo, que era formada por adolescentes que integravam o projeto Remar para o Futuro. A iniciativa era realizada em parceria entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Prefeitura da cidade.

A equipe disputou o Campeonato Brasileiro de Remo na capital paulista. Todos conquistaram medalhas. A Prefeitura de Pelotas decretou luto de sete dias.

A van que levava os atletas tinha dez ocupantes e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), trafegava no km 665, sentido Santa Catarina, por volta 21h40. A van tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, explicou a polícia.

Um adolescente de 17 anos foi resgatado com ferimentos leves e levado, junto com o motorista da carreta, para o Hospital São José, em Joinville (SC). Os corpos das vítimas serão encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.

Até o começo da manhã desta segunda (21), a PRF ainda aguardava a chegada de um guindaste para içar a carreta com os contêineres e retirar os corpos. A pista ainda não foi liberada.