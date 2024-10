Um homem de 28 anos de idade, identificado como Marcos Mello dos Santos, está desaparecido desde a última terça-feira (15), após ter saído de casa para orar no monte em Suzano, região metropolitana de São Paulo.

Segundo o jornal “Hoje Diário”, a esposa do desaparecido, Fabiana Regina, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) depois que Marcos não retornou para casa. Segundo os relatos, o rapaz foi visto na madrugada de quarta-feira (16), próximo ao bairro onde mora.

De acordo com a sogra do desaparecido, Cátia Regina, Marcos teria saído de casa para orar no monte.

Pistas

Por meio das redes sociais, a esposa do desaparecido tem compartilhado atualizações sobre o possível paradeiro de Marcos Mello.

No final da manhã desta segunda-feira (21), Fabiana compartilhou um registro de Marcos utilizando a mesma roupa com que saiu na cidade de Guararema, feito por uma câmera de segurança.

Conhecidos do desaparecido têm se mobilizado nas redes sociais, a fim de conseguir informações do paradeiro de Marcos.

Homem desaparece após subir em monte para orar em Suzano, São Paulo (Reprodução/Redes Sociais)

