Operação ‘No Grau’ desmantela quadrilha que roubava motos de luxo em SP

Quatro homens e uma mulher foram presos na zona leste e na região central de São Paulo por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) nesta segunda-feira, que cumpriam 21 mandados de busca e apreensão da Operação ‘No Grau’, criada para desarticular uma quadrilha especializada no roubo e na receptação de motos de alta cilindrada.

A investigação começou em agosto com a prisão de cinco pessoas envolvidas no esquema, que forneceram informações para identificar outros envolvidos na quadrilha.

De acordo com a investigação, a quadrilha era especializada em roubar as motos, somente de alta cilindrada, cujo valor no mercado é muito superior às demais, desmontar e vender as peças em lojas do centro da cidade.

Durante o cumprimento do mandados de busca e prisão, os policiais encontraram um revólver, um simulacro de pistola, motos e materiais, possivelmente pertences das vítimas cujas motos foram roubadas.

Os presos vão responder por roubo, porte de arma, receptação e associação criminosa. Um dos presos já tinha passagem por latrocínio (roubo seguido de morte).