Foragido da justiça é preso no litoral de SP após “dar uma espiadinha” em prédios

Um homem de 42 anos foi preso em Santos, litoral de São Paulo, após sua atitude chamar atenção de agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que patrulhava o local. Conforme reportagem do G1, o homem estava circulando pelo bairro Boqueirão e prestando atenção no interior dos edifícios localizados na região.

A prisão aconteceu na última quinta-feira, dia 17 de outubro, durante um patrulhamento realizado por guardas civis. As ações do homem acabaram chamando atenção dos agentes visto que ele demonstrava uma “atitude suspeita” ao olhar com particular interesse para dentro dos prédios da Avenida Siqueira Campos.

Quando notou ter atraído a atenção da GCM, o homem, que estava foragido da Justiça, ainda tentou correr, mas foi abordado e preso pelos agentes que atuavam na patrulha.

Ficha criminal e mandado de prisão

Após a abordagem, os agentes da GCM que atuaram na prisão confirmaram que o homem possui ficha criminal e é alvo de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Com isso, ele foi preso e encaminhado ao 7º Distrito Policial (DP) de Santos, onde segue à disposição da Justiça no que diz respeito ao caso de roubo. A identidade do homem não foi revelada, bem como informações sobre o crime que resultaram na emissão do mandado de prisão contra ele.