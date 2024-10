VÍDEO: Criminosos são flagrados roubando peças elétricas de trem na Linha 8-Diamante, em São Paulo

Um vídeo mostra quando criminosos furtaram peças elétricas de um trem na estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi, na Grande São Paulo. A ação ocorreu em plena luz do dia e enquanto a locomotiva estava em operação, sendo que um dos bandidos por pouco não foi atropelado (assista abaixo).

O crime ocorreu na semana passada. Os ladrões aproveitaram o momento em que o trem parou para o embarque e desembarque de passageiros, pularam o muro da estação e, com algumas ferramentas, cortaram fios elétricos e outras peças.

Os bandidos agiram muito rápido e logo depois fugiram, sem que houvesse tempo de que fossem interceptados por seguranças da estação.

Em nota, a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, lamentou esses atos de vandalismo e informou que reforçou os patrulhamentos para impedir esse tipo de ação criminosa.

”A concessionária lamenta atos de vandalismo que comprometem a operação do sistema de transportes e promove ações que visam coibir a prática de furtos. Para isso, aumentou o número de patrulhas com seguranças a pé e de moto-ronda. Há também um sistema, em fase de testes, que detecta a intrusão de pessoas na via. Esses furtos, como o que foi registrado nas imagens, geram não apenas atrasos, como também representam perigo aos próprios autores porque há o risco de atropelamento pelos trens”, destacou a concessionária.

A ViaMobilidade ainda pediu aos passageiros que, caso presenciem situações semelhantes, denunciem pelos canais oficiais da empresa: WhatsApp (11) 91277-6323 ou pela Ouvidoria no 0800.770.7106.