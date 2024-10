VÍDEOS: Falha prejudica circulação na Linha 5-Lilás do Metrô em SP; passageiros reclamam de lotação

Uma falha em um equipamento de via prejudica a circulação dos trens da Linha 5-Lilás do Metrô, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (21). Por conta do problema, as locomotivas operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Giovanni Gronchi e Vila das Belezas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as plataformas lotadas e passageiros reclamam do caos (assista abaixo).

Conforme a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, a falha começou às 7h08, sendo que técnicos trabalham desde então para resolver a situação.

“A Linha 5-Lilás, no sentido Capão Redondo, opera com velocidade reduzida entre as estações Giovanni Gronchi e Vila das Belezas devido a uma intercorrência em equipamento de via. A concessionária está trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível”, informou a ViaMobilidade.

Enquanto isso, passageiros que circulam na linha reclamam da superlotação. “Meu Deus, essa linha lilás vai explodir”, escreveu uma internauta.